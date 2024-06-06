إقفال محلات بالشمع الأحمر في طرابلس... ما السبب؟

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قامت دورية تابعة لمكتب المعلومات في المديرية العامة للامن العام - شعبة الامن القومي في الشمال، بإقفال محلات عائدة لسوريين مخالفين لنظام الاقامة، بالشمع الاحمر، في منطقة ابي سمراء - طرابلس.