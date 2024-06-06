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لبنان

موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:28
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أفاد مصدر امني انه يتم التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع المدعو مروان جواد جابر الذي أُستدعي بالاحضار الى مكاتب الشعبة مع هواتفه الخلوية والكومبيوتر الخاص به، ويجري استجوابه بتهم تتعلق بالابتزاز المالي والاحتيال والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي .
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