بعد حادث السفارة الأميركية... تخوف من خلايا داعشية نائمة في الجنوب!

Advertisement

باشرت القوى الأمنية عمليات المراقبة والرصد لتجمعات السوريين في الجنوب تخوفاً من خلايا داعشية نائمة بعد حادث الاعتداء على السفارة الاميركية في عوكر، بحسب ما علم "لبنان 24".ووفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"لبنان 24"، فإن عمليات المراقبة تتم في أماكن سكن السوريين المكتظة في النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وقال إن مخابرات الجيش والمديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية وقوى الامن الداخلي هناك تقوم بخطة محكمة للبحث عن هذه الخلايا منذ منتصف الليل الماضي بعدما توصلت القوى الأمنية الى اكتشاف خيوط تربط بين السوري مطلق النار على السفارة وسوريين آخرين ينتشرون ما بين البقاع والجنوب.وبحسب المعلومات، وبعد سيطرة الجيش على مناطق وطرق بيت جن و مغر المير وتلة المير وتل مروان بالغوطة الغربية في سوريا، أقفلت المنافذ السابقة لتسلل سوريين عبر بيت جن الى شبعا كما كان يحصل سابقا ووقعوا بأيدي القوى الأمنية اللبنانية.وتمكنت مديرية النبطية الإقليمية لأمن الدولة في وقت سابق، من تحقيق انجاز أمني نوعي اذ تمكنت وبعد الرصد والمتابعة من توقيف سوريين في قضائي حاصبيا والنبطية يتواصلان مع هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" والجماعات الارهابية المسلحة في بيت جن ومغر المير وهما " ي – ص "، و " أ – ص "، واعترفا خلال التحقيقات معهما لدى المديرية المذكورة بتواصلهما مع جبهة النصرة وبتهريب بعض الاشخاص الى بيت جن.كما اعترفا بتهريب أحد الإرهابيين من الجنسية اللبنانية الى البلدة المذكورة وتأمين بعض المواد الاولية والاعتدة العسكرية والطبية الى الجماعات الارهابية في بيت جن ومغر المير عن طريق بيت جن السورية .