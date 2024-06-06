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لبنان

بري استقبل بو حبيب ومسؤول في الخارجية السويدية والسفير الفرنسي

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:42
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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واستقبل بري المدير العام لرئيس الدائرة العالمية في وزارة الخارجية السويدية داغ جوهلين والوفد المرافق، في حضور سفيرة السويد لدى لبنان آن ديسمور والمستشار الإعلامي علي حمدان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والسويد.
 
ومن زوار بري: السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في حضور المستشار الدكتور محمود بري، وتم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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