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لبنان

حادثة مؤسفة حصلت مع أحد الشبان.. نُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفلسطينيّ ا.ح، سقط من الطابق الثالث في مخيّم البداوي.
 
 
ونُقِلَ إلى المستشفى بشكل عاجل، وعُلِمَ أنّ حالته حرجة.
 
 
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