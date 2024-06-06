حادثة مؤسفة حصلت مع أحد الشبان.. نُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفلسطينيّ ا.ح، سقط من الطابق الثالث في مخيّم البداوي.

ونُقِلَ إلى المستشفى بشكل عاجل، وعُلِمَ أنّ حالته حرجة.