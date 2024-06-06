70 نازحاً سوريّاً رفضوا الخروج من كوسبا.. وهذا ما قام به أمن الدولة

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افادت مديرية امن الدولة في بيان بانه "بعد رفض ٧٠ سوريّاً في بلدة كوسبا في الكورة، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإجلاء النازحين غير الشرعيّين والذين يشغلون عقارات خاصّة على رغم رفض مالكيها. على الأثر، توجّهت قوّة من أمن الدولة إلى بلدة كوسبا - الكورة برفقة شرطة بلدية كوسبا، وعملت عناصر أمن الدولة على إخراج النازحين من تلك العقارات، التي ختموها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء".