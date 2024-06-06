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لبنان

البيسري عرض مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية لسبل التعاون

Lebanon 24
06-06-2024 | 08:30
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ليل أمس ،نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "مارغاريتيس سكيناس"، حيث حضر اللقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان "ساندرا دو وال" على رأس وفد، واستعرضوا سبل التنسيق والتعاون.
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وكان اللواء البيسري قد إلتقى قبل ظهر اليوم مسؤولة التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيازير والوفد المرافق حيث تم البحث في ملف النازحين السوريين.
وتداول المدير العام للأمن العام مع السيدة نورا جنبلاط يرافقها النائب وائل أبو فاعور في الأمور الداخلية وموسم السياحة ومهرجانات الصيف.
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