البيسري عرض مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية لسبل التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ليل أمس ،نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "مارغاريتيس سكيناس"، حيث حضر اللقاء سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان "ساندرا دو وال" على رأس وفد، واستعرضوا سبل التنسيق والتعاون.

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