لجنة الاعلام اطلعت على أجوبة وزارة الاتصالات

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة رئيسها النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور النواب أعضاء اللجنة.



واعلنت اللجنة، انها ناقشت مواضيع تتعلق بالاتصالات، واطلعت على الأجوبة التي أرسلتها وزارة الاتصالات اليها. وتباحث النواب بمضمونها، واقترح أعضاء اللجنة على رئيسها إجراء مناقشة تفصيلية لأجوبة وزارة الاتصالات في حضور الوزير لكشف الغموض ومعرفة المزيد من التفاصيل حول المواضيع المطروحة.

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ثم تطرقت اللجنة الى مواضيع أخرى لها علاقة بالمحتوى الإعلامي وما تبثه القنوات التلفزيونية والنظر في كيفية تطويره وتحديثه، ليواكب العصر مع المحافظة على الهوية الوطنية والبصمة الثقافية للبنان. واكد المجتمعون الدور الأساسي الذي يلعبه الاعلام في الكشف عن الحقائق ونشر المعرفة.



ثم تابعت اللجنة عملها وتم التباحث في كيفية المساعدة في ايجاد خطة للوصول بقطاع الاتصالات الى‎ درجة عالية من التطور والفعالية.