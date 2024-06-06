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لبنان

عاجل من الجنوب.. طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة

Lebanon 24
06-06-2024 | 08:52
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استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة من نوع "رابيد"، على طريق عيترون - بنت جبيل.
 
 
وهرعت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، وسط الحديث عن إصابة أحد الأشخاص.
 
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