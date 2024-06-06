عاجل من الجنوب.. طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة من نوع "رابيد"، على طريق عيترون - بنت جبيل.

وهرعت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، وسط الحديث عن إصابة أحد الأشخاص.