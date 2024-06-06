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لبنان

حريق في رميش... والعدوّ يستهدف فرق الدفاع المدني

Lebanon 24
06-06-2024 | 09:24
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اندلع حريق عند أطراف بلدة رميش، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف البلدة.
 
 
وعند وصول فرق الدفاع المدني إلى المكان، لإطفاء الحريق، سقطت قذيفة إسرائيليّة قربهم، فانسحبوا من المحلة.
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رميش

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