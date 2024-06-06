حريق في رميش... والعدوّ يستهدف فرق الدفاع المدني

اندلع حريق عند أطراف بلدة رميش، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف البلدة.

وعند وصول فرق الدفاع المدني إلى المكان، لإطفاء الحريق، سقطت قذيفة إسرائيليّة قربهم، فانسحبوا من المحلة.