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لبنان

عن طرد عبد المسيح... هذا ما أعلنته "تجدد"

Lebanon 24
06-06-2024 | 09:25
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 صدر عن كتلة "تجدد"، البيان الآتي: "توضيحاً لما ورد في بعض الإعلام من مقالات ومغالطات،حاول أصحابها اضفاء صدقية عليها مستغلين للأسف كلام الزميل أديب عبدالمسيح، نؤكد ما يلي: لم يتحدث النائب ميشال معوض عن طرد النائب عبدالمسيح، بل عبر وبشكل منسق ومتفاهم عليه داخل الكتلة، عن وجود نقاش مع الزميل، تبعاً لمواقف وخيارات وخطوات اتخذها، لا تتلاءم مع مواقف الكتلة والتي التزم بها أعضاؤها".
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وأضاف البيان: "هذه هي اسس ومعايير النقاش الداخلي القائم لا غير، والتي سبق وعبر عنها النائب معوض بوضوح وشفافية،  ونتمنى أن يؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية".
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