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لبنان

سماع دويّ إنفجارات قويّة في المناطق الجنوبيّة... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 09:49
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خرق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ جدار الصوت 3 مرّات، فوق مناطق جنوبيّة.
 
 
وقد أحدث جدار الصوت دويّاً كبيراً، بينما قامت طائرات العدوّ برميّ بالونات حارقة.
 
 
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الجنوب

جدار الصوت

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