سماع دويّ إنفجارات قويّة في المناطق الجنوبيّة... ماذا في المعلومات؟

خرق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ جدار الصوت 3 مرّات، فوق مناطق جنوبيّة.

وقد أحدث جدار الصوت دويّاً كبيراً، بينما قامت طائرات العدوّ برميّ بالونات حارقة.