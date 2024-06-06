Advertisement

لبنان

إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل

Lebanon 24
06-06-2024 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1208631-638532920462446902.jpg
Doc-P-1208631-638532920462446902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انقلاب "فان" لنقل الركاب، على طريق جرد مربين - الهرمل.
 
 
وتوجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.
 
 
وعُلِمَ عن سقوط قتيل في الحادث.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٦ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
06/06/2024 20:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير في شويفات
lebanon 24
06/06/2024 20:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى على أوتوستراد الدورة... حادث سير كبير بين 4 سيارات
lebanon 24
06/06/2024 20:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع بين حمية ونواب البقاع بحث تأهيل الطرق في بعلبك الهرمل
lebanon 24
06/06/2024 20:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الهرمل

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2024-06-06
12:57 | 2024-06-06
12:40 | 2024-06-06
12:32 | 2024-06-06
12:27 | 2024-06-06
12:21 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24