إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انقلاب "فان" لنقل الركاب، على طريق جرد مربين - الهرمل.

وتوجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.

وعُلِمَ عن سقوط قتيل في الحادث.