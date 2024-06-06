أطلق النار على شقيقه.. بسبب خلاف على عقار!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان المدعو "ر.ص" اقدم على اطلاق النار، في بخعون- الضنية، من سلاح حربي بإتجاه شقيقه "ف.ص" واصابه في قدمه، ليتم نقل الجريح الى احدى المستشفيات للعلاج.



وعرف أن اطلاق النار جاء نتيجة خلاف على عقار.