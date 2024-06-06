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لبنان

أطلق النار على شقيقه.. بسبب خلاف على عقار!

Lebanon 24
06-06-2024 | 11:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان المدعو "ر.ص" اقدم على اطلاق النار، في بخعون- الضنية، من سلاح حربي بإتجاه شقيقه "ف.ص" واصابه في قدمه، ليتم نقل الجريح الى احدى المستشفيات للعلاج.

وعرف أن اطلاق النار جاء نتيجة خلاف على عقار.
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الضنية

بخعون

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