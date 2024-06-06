"الحزب" يتصدّى لطائرات العدو الحربية.. إليكم ما قام به

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اعلن "حزب الله" في بيان، اليوم، اطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية.وجاء في البيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلقنا صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‏‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".‏ ‏