"جمعية الأرض": قرار للقاضية عون بإزالة مخالفة في الرميلة

اشارت "جمعية الأرض - لبنان" في بيان، الى انه "في إطار متابعتها لشكوى حول التعدي على الأملاك العامة، توجهت القاضية غادة عون بمؤازرة دوريّة من قوى الأمن الداخلي، بتاريخ ٥/٦/٢٠٢٤ الذي صادف اليوم العالمي للبيئة، إلى منطقة الرميلة لمعاينة مخالفة إنشاء حائط في الملك العام يمنع الولوج الحر إلى الشاطئ وردم سكة الحديد من قبل منتجع لاغوافا على العقار رقم ٨، والتي كانت قد أبلغت عنها جمعيّة الأرض لبنان بموجب إخبار بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤.

وقد أصدرت القاضية عون، إثر معاينتها الشخصية للموقع، واستناداً لتقارير الخبراء المحلفين الثلاثة الذين أجمعوا على أنّ هذا التعدّي قائم، قراراً بإزالة المخالفة من خلال هدم الحائط المبني في الملك العام الذي يمنع الولوج الحر والمجاني إلى الشاطئ وجرف الردم الذي يغطي سكة الحديد. كما ألزمت البلدية بتنظيف الأملاك العامة لتسهيل وصول المواطنين إلى الشاطئ". (الوكالة الوطنية)