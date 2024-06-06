حذرت إدارة بايدن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة "حرب محدودة" في لبنان، وحذرت من أنها قد تدفع إيران إلى التدخل، حسب "أكسيوس".

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن هناك قلقا متزايدا في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الوضع في لبنان قد يصل إلى نقطة تحول.

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وتحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود لكنهما لم يحرزا تقدما بعد.

وتعتقد إدارة بايدن أنه سيكون من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن "حربًا محدودة" في لبنان أو "حربًا إقليمية صغيرة" هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع.



وأشارت المصادر إلى أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من أن الغزو البري للبنان، حتى لو كان فقط في المناطق القريبة من الحدود، من المرجح أن يدفع إيران إلى التدخل. (رصد لبنان24)





