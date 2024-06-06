جبهة الجنوب "متوترة".. هذه آخر المستجدات الميدانبة

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الاعتداءات الاسرائيلية بالقصف المدفعي طالت كفركلا واطراف دير ميماس.ولفتت الى ان القذائف الفوسفورية تتسبب بحرائق كبيرة في تلة العزية بين كفركلا ودير ميماس.كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية بلدتي كفركلا وتلال كفرشوبا بالقرب من مركز اليونيفيل.الى ذلك، أعلن "حزب الله" استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‏‏، عند الساعة 06:05 من بعد ظهر اليوم، وتدميرها.‏