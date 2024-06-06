لا يزال سيناريو الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان قائمًا بالتوازي مع تصعيد جبهات القتال، إذ كثّف الحزب من ضرباته خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع العدو.

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في السياق، أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين أن قواته أكملت الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال، مشددا على "أننا مستعدون وجاهزون".وفي ذكرى حرب لبنان الثانية، قال غوردين: "نحن مستعدون وجاهزون، سيواجه الحزب جيشا قويا وجاهزا"، مشيرا إلى أن الجيش "أكمل الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال".وأكد "أننا لن نهدأ للحظة وسنواصل القتال بقوة وذكاء حتى تكتمل المهمة وهي إعادة الأمن والشعور بالأمان إلى الشمال. وهذه المسؤولية واضحة وتقع على عاتقنا". (روسيا اليوم)