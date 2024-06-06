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لبنان

توقيف سوري مطلوب للقضاء من قبل مفرزة استقصاء البقاع.. ما القصة؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:27
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 صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي: في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين في سهل بلدة تربل، ويدعى ج. ع. (مواليد عام 2005، سوري)، وإقامته على الأراضي اللّبنانية غير شرعية.

 وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة.

سُلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص. (الوكالة الوطنية)

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