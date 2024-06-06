رداً ‌‏على ‏‏‌‏اعتداءات العدو.. "الحزب" يقصف ثكنة زبدين بصلية صاروخية

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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بدفعة صاروخية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎ورداً ‌‏على ‏‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصلية صاروخية".‏