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لبنان
رداً على اعتداءات العدو.. "الحزب" يقصف ثكنة زبدين بصلية صاروخية
Lebanon 24
06-06-2024
|
12:21
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بدفعة صاروخية.
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصلية صاروخية".
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