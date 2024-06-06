سماع صوت قويّ في ميس الجبل.. هذه طبيعته

افادت مندوبة "لبنان 24" بان الصوت الذي سمع في بلدة ميس الجبل قبل قليل ليس غارة إنما بسبب استهداف تلة الطيحات في الأراضي المحتلة مقابل بلدة ميس الجبل بصاروخ بركان.

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