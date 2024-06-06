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لبنان
سماع صوت قويّ في ميس الجبل.. هذه طبيعته
Lebanon 24
06-06-2024
|
12:57
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افادت مندوبة "لبنان 24" بان الصوت الذي سمع في بلدة ميس الجبل قبل قليل ليس غارة إنما بسبب استهداف تلة الطيحات في الأراضي المحتلة مقابل بلدة ميس الجبل بصاروخ بركان.
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