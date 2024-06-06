"الحزب" يستهدف مركزًا تجاريًا.. هذا ما حصل في كريات شمونة

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة بعد الاشتباه بدخول طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان.ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"كريات شمونة" و"كفر غلعادي" و"كفر يوفال" و"المطلة" و"المنارة" و"مسكاف عام".بالتوازي، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى سقوط قذيفة على مركز تجاري بمدينة كريات شمونة.