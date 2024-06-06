سلام التقى في طرابلس المفتي إمام وزار رئيس المجلس الاسلامي العلوي

زار وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وفريق عمله، دار الإفتاء في طرابلس، والتقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

بداية، اطلع الوزير سلام المفتي امام على حيثيات جولاته العربية والاصداء الايجابية التي سمعها من الاخوة العرب فيما يصب بمصلحة لبنان والشعب اللبناني.

كما تطرق سلام الى اهمية زيارته لوزارة الاوقاف الاسلامية القطرية ولقائه المثمر مع وزير الاوقاف في الدوحة، حيث شرح للمفتي إمام "نتائج جهوده بالتعاون مع المفتي دريان في تأمين الدعم على اشكاله للمشايخ وللاوقاف الاسلامية في لبنان".

كما تطرق الحديث الى "التكاتف والوحدة في سبيل المحافظة على العيش المشترك في المدينة وعلى وجه طرابلس الجميل ثقافيا واجتماعيا وتاريخيا لا سيما مع اعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024".

كذلك زار سلام المفتي الشيخ علي قدور مهنأ بانتخابه رئيسا للمجلس الاسلامي العلوي الأعلى ومتمنيا له ولأعضاء المجلس التوفيق في مهامه الجليلة.

وتباحث سلام والمفتي قدور وأعضاء المجلس في "سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة واحتياجات اهل طرابلس والشمال ولا سيما اهل جبل محسن كما سبل الشراكة للمحافظة على الوجه الجميل لطرابلس كعاصمة للثقافة العربية". وكان عرض للعديد من النشاطات التي تخص طرابلس و الشمال وكل الاستعدادات للتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا.

وبدوره شكر قدور لسلام "هذه الزيارة الكريمة لا سيما حرص الوزير على التواصل مع كل أفرقاء الوطن دون استثناء، واعتباره قدوة في المناقبية الوطنية العالية، وضرورة التعاون لما فيه خير البلاد و العباد".

وطلب عدد من شباب جبل محسن من سلام مشاركتهم، في احد مقاهي المنطقة، "نفس نرجيلة وفنجان قهوة" عربون شكر على زيارة المنطقة، وكانت فرصة للاستماع الى مطالبهم. (الوكالة الوطنية)