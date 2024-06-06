مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 6/6/2024

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

التهديدات الاسرائيلية بشن حرب على لبنان تتواصل. الوزير بيني غانتس، العضو في "كابينيت" الحرب، توجه الى رؤساء بلديات شمال اسرائيل قائلا: " استعدوا لقتال ولايام اكثرصعوبة يمكن ان تصل بنا الى الحرب".

اما موقع "أكسيوس" فنقل عن مسؤول عسكري اسرائيلي قوله ان الجيش قدم خيارات لتوسيع القتال مع لبنان، من بينها غزو بري لابعاد قوة الرضوان. فهل التهديدات الاسرائيلية جدية وحقيقية، ام مجرد اداة للضغط والتهويل؟

الاجابة معلقة، لكن الوقائع تشير الى ان الوضع يتدهور في الجنوب يوما بعد يوم، وبالتالي لا يمكن استبعاد ان تتوسع العمليات العسكرية وتقوى .

سياسيا، الحراك الرئاسي الاشتراكي مستمر، لكن الحدث الابرز قضائي ويتمثل في اصدار المدعي العام بالتكليف جمال الحجار قرارا قضى بكف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. فهل انتهى عهد التمرد في القضاء، بعدما فقدت عون الغطاء السياسي الذي يحميها؟

في الاثناء، تتواصل التحقيقات في شأن الهجوم الذي استهدف السفارة الاميركية. ووفق مصادر امنية فان التحقيق حتى الان غير واضح، ولا معطيات كافية بسبب انتكاس الحالة الصحية لمنفذ الهجوم.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

مشاهد لن تمحى من ذاكرة الصهاينة، ولن تداوى جروحها الحارقة، من اللهيب الذي اتى على مستعمرات الشمال، الى العمليات النوعية التي تستهدف جنود الجيش وتجهيزاته الفائقة، وليس آخرها في إلكوش قرب الحدود مع لبنان..

لكن إلكوش – العملية الاقسى، بل الاخطر بحسب القائد السابق لسلاح الجو في كيان الاحتلال “ايتان بن الياهو”،لخرقها الاستخباراتي والمعلوماتي، وهدفها النوعي..

ومع تراكم العمليات الموثقة ومشاهدها الصادمة بات اليقين بان المعركة في الشمال ليست نزهة، وانه لا قرار بالذهاب الى حرب هناك، كما نقل المحلل الصهيوني “رفيف دروكر” عن قادة الكيان .

وبالتالي لا خيار امام تل ابيب الا ايقاف هذا الجنون باي ثمن، والقبول بصفقة الرئيس الأميركي جو بايدن وتغيير القباطنة الثلاثة الذين يقودون الكيان إلى نهايته – بحسب مفوض الدولة السابق الجنرال اسحاق بريك.

والقباطنة الثلاثة – اي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالنت ورئيس اركان جيشه هرتسي هليفي – تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فقد شتتتهم سواعد المقاومين في كل الميادين، ما جعلهم يعملون لاستنقاذ انفسهم ومستقبلهم الملطخ بخططهم العسكرية العاجزة وقيادتهم السياسية التائهة في ظل انعدام الانجازات التي رفعوها على مدى أشهر حربهم الثمانية.

وما يرفع من منسوب الخيبة، ان خلافاتهم السياسية الى اتساع وجيشهم المنهك تفتك به صراعات كبار الجنرالات الذين يتقاذفون المسؤوليات، فيما المقاومة في غزة على قوتها مستندة الى ثبات اهلها الصامدين رغم الدمار العظيم، يسطرون اروع ملحمة بطولية تكتب تاريخ الامة الحديث.

والحديث في غزة المحاصرة ليس عن سعي لايقاف الحرب كيفما كان، وانما بتحقيق الشروط التي تليق بجزيل التضحيات..

ومع التضحيات التي تقدمها جبهات الاسناد، فان الخيار مواصلة الدعم حتى وقف الحرب، وهو ما تؤكده صواريخ اليمن العزيز واهل العراق الشريف..

وكما ارض لبنان كذلك سماؤه العابقة بالمفاجآت، وجديدها اليوم استهداف صواريخ الدفاع الجوي للمقاومة طائرات العدو الحربية والتي أجبرتها على مغادرة السماء اللبنانية...

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

العدو الإسرائيلي والمنظومة الحاكمة في لبنان شران مطلقان، والباقي تفاصيل.

هذا هو الواقع الأليم لكل الشعب اللبناني، الذي يقتله العدو بالجسد على مدار الساعة في الجنوب، وتنحره المنظومة بمنع الإصلاح وضرب العدالة وقطع الأمل بدولة فعلية يوميا في الداخل.

ففيما يواصل الكيان العبري الكامن خلف الحدود الجنوبية اعتداءاته التي تحصد الموت وتخلف الدمار، يستشرس الكيان الفاسد المتحكم بمفاصل الدولة اللبنانية في تعديه على الحق، مستهدفا مرارا وتكرارا، القاضية-القضية غادة عون، التي لم تعد تمثل شخصها العنيد في الحق فقط، بل أشخاصا يتمسكون بالحقيقة، عددهم من عدد بنات لبنان وأبنائه، الذين تعرضوا للسطو الممنهج منذ اوائل التسعينات، وللسرقة الموصوفة منذ 17 تشرين الاول2019 من قبل أوقح عصابة عرفها التاريخ، وأفظع مافيا موجودة اليوم على سطح الأرض.

وتعليقا على تطورات الساعات الأخيرة، التي شهدت اتخاذ النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، قرارا بكف يدها عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، علقت القاضية عون عبر ال او.تي.في. بالقول: "أنا لست موظفة عنده وهو ليس رئيسي، بل مهمته الإشراف على النيابات العامة، فليته يراقبها كلها وليس أنا فقط"، معتبرة أن الهدف هو إقصاؤها لأن هناك ملفات كبيرة يمكن أن تطاول سياسيين مهمين، منهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. القاضية عون أكدت لل او.تي.في. أنها لم تتبلغ حتى الساعة قرار الحجار، لكن ما ورد اليها من معطيات هو أنه قائم على اساس أنها تتصرف بشعبوية.

وبناء عليه، قالت القاضية عون: أريد أن أعرفه على المودعين الذين يزورونني في مكتبي لتقديم دعاوى قضائية في سبيل استرجاع اموالهم، فمنهم المسن، ومنهم المريض بالسرطان، ومنهم من هو بأمس الحاجة الى الفلس الضائع ليأكل ويشرب ويعلم أطفاله… اذا أردت يا حضرة القاضي أستطيع أن أتزودك بأسمائهم اسما اسما لكي تتعرف على كل حالة بحالتها، اذا كنت ترغب.

وأضافت القاضية عون عبر ال او.تي.في: القاضي حجار يريد افتعال مشكل لأنني وصلت الى مراحل متقدمة في التحقيقات المالية وكشفت تورط رياض سلامة أكثر فأكثر وهو ما لا يناسبهم لأنهم متورطون معه.

هذا في الشأن القضائي. اما في السياسة، فحركة لقاءات في قطر، تقابلها جملة تحركات في الداخل، منها جولة اللقاء الديموقراطي، وأخرى للتيار الوطني الحر، موعدها المنتظر مبدئيا الإثنين المقبل، في عين التينة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

بقي الحادث الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الأميركية في عوكر، في واجهة الاهتمامات، مع تكشف خيوطه أكثر فأكثر، وما لفت الانتباه أكثر فأكثر إعادة الأضواء إلى ملف النازحين السوريين، والحادثة أعادة التذكير بخطورة هذا الملف إذ لم يعد من فارق بين مسجل أو غير مسجل، فالارهابي الذي قام بعملية إطلاق النار موجود بشكل شرعي ولم يدخل عبر التهريب، ما يطرح بجدية ملف النازحين ككل.

قضائيا، تطور قضائي بارز، مدعي عام التمييز القاضي هاني حجار قرر كف يد القاضية غادة عون في الملفات التي تنظر فيها.

القاضية عون ردت بأن القرار باطل ومخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة.

تربويا، وبعد البلبلة التي حصلت عن الامتحانات الرسمية اكدت مصادر في وزارة التربية ان الامتحانات الرسمية للثانوية العامة قائمة في موعدها في كل لبنان ضمنا محافظتي الجنوب والنبطية من خلال امتحان موحد لجميع المرشحين.

ويبحث موضوع وضع اسئلة اختيارية ضمن بعض المواد لمراعاة الطلاب الذي لم ينجزوا المنهج بسبب الحرب الاسرائيلية.

في ملف غزة وجبهة جنوب لبنان ، يبقى السؤال الأساسي : هل تخاطر اسرائيل بفتح الجبهتين في آن واحد؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

لم تكد تستوعب صدمة "خرفيش" حتى استفاقت "إسرائيل" على فجر "العبور الثاني". وإذا كانت العملية المزدوجة والنوعية للمقاومة الإسلامية قد أصابت القبب الحديدية بمقتل وأجهزة الرصد والكشف المبكر بالفشل فإن المقاومة الفلسطينية في رفح تسللت خلف خطوط العدو ونفذت إنزالا بالقرب من معبر كرم بو سالم حاكت فيه يوم الطوفان, وعبر المقاومون الضباب كخيط الشمس وتخطوا ستة ألوية وعشرات المدرعات وأسراب مسيرات الاستطلاع واشتبكوا وجها لوجه مع جنود الاحتلال قبل أن يعودوا إلى قواعدهم.

وانتقمت اسرائيل من فشلها وخسائرها في القطاع بأن قصفت مدرسة تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأطفال والنساء.

وجنوبا صبت حمم جنونها على المحافظات كافة وشنت غارات صاروخية استهدفت مدنيين فأضافت "وادي جيلو" إلى لوائح الاستهدافبإسناد ناري من الفوسفور المحرم .

ضربتان قاضيتان بين ليل وضحاه كشفتا عمق خلية الأزمة السياسية والفشل القيادي والعملياتي لجيش الاحتلال وأخرجتا المسؤولين الإسرائيليين عن طورهم و"بالكلام" اجتاحوا لبنان وضربوا بيروت ونقلوا الحزام الأمني إلى شمال الليطاني وتقمص بعضهم منصب محمد سعيد الصحاف وتصريحات العلوج والأوغاد قبل أن ترتفع الأصوات من المنابر الإعلامية العبرية.

وتوجه صحيفة "هآرتس" النصيحة للرأي العام بأن لا تصدقوا رئيس الأركان هاليفي إنه يعيش في لا لا لاند والجيش وإسرائيل ليسا مستعدين لحرب حقيقية في لبنان والتي قد تؤدي إلى دمار هائل في الجليل و هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حيفا ووسط إسرائيل, فيما نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس بلدية "كريات شمونة" أن نتنياهو يقوم بالدعاية الانتخابية بدلا من الانشغال بتحقيق النصر المطلق.

وفيما طالب بيني غانتس رؤساء مستوطنات الشمال بالاستعداد لقتال ولأيام أكثر صعوبة قد تؤدي إلى الحرب نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إدارة بادين حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة مع لبنان.

وهذه المواقف تتماشى وما أعلنته الاستخبارات الأميركية عشية كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن المقترح الإسرائيلي لصفقة مع حماس عن أن الحركة لا تزال تحتفظ بثلاثة أرباع قوتها وأن نتنياهو يخوض حربا عبثية.

أما في مجريات الصفقة وبعد الاجتماع الثلاثي المصري والقطري والأميركي في الدوحة فقد كشف مصدر مصري أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية من حماس حول تطلعها لوقف النار وأن الحركة ستقدم ردها على مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة.

وعلى خط مواز انعطفت دبلوماسية "التهويل" واعيد تفعيل مبادرة مستشار الرئاسة الاميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين من ضمن حزمة إغراءات لدعم الاقتصاد اللبناني ومن هذا العنوان سلك وزير الطاقة وليد فياض الخط العسكري إلى دمشق وناقش مع المسؤولين السوريين موضوع استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا, وعاد فياض محملا باستياء سوري من عدم وجود مبادرة رسمية واضحة من لبنان تجاه العلاقة مع سوريا في ملف النازحين.

( الوكالة الوطنية)