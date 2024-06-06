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لبنان

الجميّل: لا جدوى من مقاطعة الجلسات الحكومية في ظلّ الظروف الراهنة

Lebanon 24
06-06-2024 | 14:30
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استغرب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل مقاطعة الوزراء لجلسات الحكومة، مشيرا إلى أن الأطراف اقتنعت بضرورة انتظام العمل السياسي.

وعن مقاطعة الجلسات أوضح الجميل عبر قناة "الجديد" بأن لا جدوى منها، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يشدّد على ضرورة العودة لمجلس الوزراء في كل المناسبات وسط الظروف التي تمرُّ فيها  البلاد.
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ولفت الجميل إلى أن معظم الملفات الأساسية التي تريد الحكومة مناقشتها هي مرتبطة بوزارات الوزراء الذين يقاطعون.

وعن حضور الوزراء الذين قاطعوا الجلسات السابقة الجلسة المزمع عقدها قال الجميل: "هذا الأمر يُسأل عنه الطرف الآخر".
 
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