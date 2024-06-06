رسميًا.. المنتخب اللبناني خارج تصفيات كأس العالم بعد تعادل سلبي

Advertisement

بعد مباراة حاسمة انتهت بالتعادل السلبي مع فلسطين، خسر لبنان فرصة التأهل إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولم يتمكن تاليا من حجز معقد مباشر في نهائيات كأس آسيا 2026 في المملكة العربية السعودية.ولم يتمكن المنتخب اللبناني من انتزاع المركز الثاني في المجموعة، الذي كان من نصيب "الفدائي" خلف أوستراليا المتصدرة، وعبر المنتخب الفلسطيني الى الدور النهائي الآسيوي الحاسم في تصفيات المونديال، وانتزع مقعداً مباشرا في كأس آسيا للمرة الرابعة تواليا.ويختتم لبنان مشواره في التصفيات بلقاء بنغلادش السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، على ان يتابع بعدها تصفيات الملحق المؤهلة لكأس آسيا.