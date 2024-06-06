تقرير جديد للجيش الإسرائيلي بخصوص الحرب مع "الحزب".. هذا ما تضمنه

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وأضاف التقرير: "خلال الشهر الماضي، وفي تدريبات عديدة، قامت قوات مختلفة مثل الفرقة 146، ولواء الدبابات الاحتياطي 205، ولواء غولاني، وقادة لواء 551 وقوات أخرى، بممارسة سيناريوهات مختلفة كالاستعداد للمناورة والقتال المكثف في الجبهة الشمالية، كالسيطرة على أهداف في تضاريس تشبه لبنان، ونشر القوات بسرعة في الميدان، والاستعداد للهجوم وإغلاق حلقات النار بسرعة وإحباط الإرهابيين باستخدام معلومات استخباراتية دقيقة".وجاء في التقرير: "قال رئيس الأركان هرتسي هليفي في الشمال أننا نقترب من النقطة التي سيكون فيها علينا اتخاذ القرار.. الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز للانتقال إلى الهجوم. قواتنا منتشرة في الميدان وتؤثر بشكل كبير على قدرات "حزب الله"، مشيرا إلى أن "القدرات والاستعدادات التي كانت لديه قبل السابع من تشرين الأول لم تعد موجودة".