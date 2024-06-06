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لبنان
تقرير جديد للجيش الإسرائيلي بخصوص الحرب مع "الحزب".. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
06-06-2024
|
15:11
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أشار الجيش الإسرائيلي في تقرير أنه "يقترب من النقطة التي سيكون فيها عليه اتخاذ القرار وأنه مستعد وجاهز للانتقال للهجوم".
وأضاف التقرير: "خلال الشهر الماضي، وفي تدريبات عديدة، قامت قوات مختلفة مثل الفرقة 146، ولواء الدبابات الاحتياطي 205، ولواء غولاني، وقادة لواء 551 وقوات أخرى، بممارسة سيناريوهات مختلفة كالاستعداد للمناورة والقتال المكثف في الجبهة الشمالية، كالسيطرة على أهداف في تضاريس تشبه لبنان، ونشر القوات بسرعة في الميدان، والاستعداد للهجوم وإغلاق حلقات النار بسرعة وإحباط الإرهابيين باستخدام معلومات استخباراتية دقيقة".
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وجاء في التقرير: "قال رئيس الأركان هرتسي هليفي في الشمال أننا نقترب من النقطة التي سيكون فيها علينا اتخاذ القرار.. الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز للانتقال إلى الهجوم. قواتنا منتشرة في الميدان وتؤثر بشكل كبير على قدرات "حزب الله"، مشيرا إلى أن "القدرات والاستعدادات التي كانت لديه قبل السابع من تشرين الأول لم تعد موجودة".
وزعم التقرير، أن الجيش الإسرائيلي هاجم آلاف الأهداف لـ"حزب الله" منذ بداية الحرب، من خلال نقل معلومات دقيقة، بالتعاون مع قواته في الميدان، وسلاح الجو والمدفعية". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
لبنان
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