عن حادثة عوكر.. بوحبيب: التحقيقات مستمرة وهناك خلايا قد تتحرّك

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أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى ان التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأميركية في عوكر، مضيفا: "لا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك".وعن التطورات عند الحدود الجنوبية، قال بو حبيب للـ"mtv": "لم أتبلّغ بأي تحذيرات خارجية حول جبهة الجنوب وسعينا مع دول عدة لكن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار"، مشيرا الى ان "أي هجوم قوي على لبنان يعني حرباً إقليمية".وأضاف: "جاوبنا على الورقة الفرنسية التي تتضمن تطبيق القرار 1701 ونحن نريد العودة إلى خط الهدنة عام 1949".