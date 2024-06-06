Advertisement

لبنان

عن حادثة عوكر.. بوحبيب: التحقيقات مستمرة وهناك خلايا قد تتحرّك

Lebanon 24
06-06-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1208718-638533107734203514.jpeg
Doc-P-1208718-638533107734203514.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى ان التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأميركية في عوكر، مضيفا: "لا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك".


وعن التطورات عند الحدود الجنوبية، قال بو حبيب للـ"mtv": "لم أتبلّغ بأي تحذيرات خارجية حول جبهة الجنوب وسعينا مع دول عدة لكن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار"، مشيرا الى ان "أي هجوم قوي على لبنان يعني حرباً إقليمية".
Advertisement

 
وأضاف: "جاوبنا على الورقة الفرنسية التي تتضمن تطبيق القرار 1701 ونحن نريد العودة إلى خط الهدنة عام 1949".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:39 | 2024-06-06
15:11 | 2024-06-06
15:00 | 2024-06-06
14:45 | 2024-06-06
14:37 | 2024-06-06
14:30 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24