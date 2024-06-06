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لبنان

عملية جديدة نفّذها "الحزب" قبل قليل.. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
06-06-2024 | 16:39
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اعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.



وجاء في البيان: "استهدفنا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".
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