عملية جديدة نفّذها "الحزب" قبل قليل.. هذا ما استهدفه

اعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.







وجاء في البيان: "استهدفنا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".

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