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لبنان
"اللقاء الديمقراطي" ماض في اتصالاته الرئاسية وباسيل عند بري الاثنين
Lebanon 24
06-06-2024
|
22:03
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بالتوازي بين الحركة الجارية في قطر، ومضي "اللقاء الديمقراطي" في اتصالاته مع رؤساء الكتل النيابية لتحريك الملف الرئاسي، ، يزور وفد نيابي برئاسة النائب جبران باسيل عين التينة، الاثنين المقبل
للاجتماع مع الرئيس نبيه بري، والتباحث في ترتيبات التشاور الرئاسي ، ومن ثم تحديد موعد جلسة او جلسات للانتخابات، وما بعد جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وحركة اللقاء الديمقراطي .
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وابلغ النائب طوني فرنجية رئيس «التكتل الوطني المستقل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط،أن «اليد ممدودة لكل مبادرة تحمل المصلحة الوطنية، ولا يوجد فيها اي فخ» مشيراً الى اننا «لمسنا عند اللقاء الديمقراطي الشفافية والحرص على انجاز الاستحقاقات».
واشار فرنجية الى ان مساعي الرئيس نبيه بري هي الأكثر جدية للوصول الى حل بفصل المسائل الداخلية عن الخارجية، معتبرا ان انسحاب رئيس تيار المردة من السباق غير مطروح حتى الآن.
وكتبت" الديار": يبدو ان القوات اللبنانية قد حشرت في «زاوية» اتهامها بتعطيل الحوار المؤدي حتما الى انتخابات رئاسية، بحسب مبادرة رئيس المجلس المعلنة، فوجدت نفسها في موقع دفاعي اضطرها للرد عبر بيان، وتصريحات من مسؤوليها، وبعد جهد جهيد، قاموا بتفسير»الماء بعد جهد بالماء» ولم يقدموا اي اجابة مفيدة حول الرفض غير المنطقي للتشاور الذي يمكن ان «يحشر» رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اذا لم يكن جادا في طروحاته!.
وفي الانتظار، يواصل وفد اللقاء الديموقراطي جولاته المكوكية دون نتائج ملموسة حتى الآن، ولم يحصل بالامس بعد لقاء النائب طوني فرنجية على اي اشارة تفيد بنية رئيس تيار المردة بالانسحاب من السباق الرئاسي.
واجتمع النائب في «اللقاء الديموقراطي » بلال عبد الله مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واضعاً إياه في أجواء المسعى الذي يقومون به باتجاه الكتل النيابية لإيجاد خرق في موضوع رئاسة الجمهورية. وشدّد عبد الله على أنّ «الهدف الأساسي من تحرّكنا هو أن ننجز التسوية الداخلية اللبنانية؛ حفاظاً على البلد، ونحن يجب أن نُساعد أنفسنا (بوصفنا) لبنانيين».
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