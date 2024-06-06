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لبنان
موعد جديد في تموز لعودة العمل في الدوائر العقارية بشكل طبيعي
Lebanon 24
06-06-2024
|
22:27
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تستعيد الدوائر العقارية في لبنان نشاطها الاداري شيئاً فشيئاً منذ أن أعيد فتحها في آذار الماضي، لكن لم تستعد حالتها الطبيعية الى الآن . ومن المتوقع أن يكون شهر تموز المقبل موعداً لتفعيل عملها بشكل أكبر وأشمل، كما يجمع على ذلك أكثر من مصدر معني بملف الدوائر العقارية لـ»نداء الوطن».
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يشرح مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي لـ»نداء الوطن» أن «المديرية تعلن منذ آذار الماضي متى تستقبل طلبات المواطنين لانجازها، وأن هناك دوائر عقارية ستعاود استقبال طلبات المواطنين بشكل طبيعي قبل غيرها وقريباً جداً، لأنها انجزت كل المعاملات المتراكمة التي كانت موجودة في مكاتبها، ومنها على سبيل المثال الدائرة العقارية لمنطقة كسروان - جبيل. فهذه الدائرة تعلن كل اسبوعين عن استعدادها لاستقبال معاملات جديدة وحين يتم الانتهاء منها يستقبلون معاملات اخرى»، مشدداً على أن» الامور تسير بالطريقة المرسومة لها وباقي الدوائر العقارية ستسير على النهج نفسه قريباً جداً ومنها الدوائر العقارية في جبل لبنان وبعبدا».
يتجنب معراوي الحديث عن «أرقام محددة عن الرسوم التي ستحصلها هذه الدوائر قريباً»، معتبرا أن «كل ما يحكى عن هذه الرسوم هي تقديرات غير دقيقة الى الآن».
ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين «نداء الوطن» : «التأخير في انجاز المعاملات في الدوائر العقارية لا يعني خسارة خزينة الدولة الرسوم المتأتية عن هذه المعاملات، بل تأخير الحصول عليها لاشهر وربما لسنوات. فاذا كان لدى المواطن معاملة بيع أو شراء أو افراز وتم تأجيلها، فهذا يعني تأخر في الواردات»، معتبراً أن «اللافت في هذا الملف هو أنه اثناء اقفال الدوائر العقارية في المرحلة الماضية، عمد موظفون الى قبض رشاوى طائلة لانجاز معاملات للمواطنين، وبلغ حجم هذه الرشاوى ملايين الدولارات،لأن المواطن مضطر لانجاز معاملته وهذا يعني زيادة الرشوة في المرحلة الماضية بدلا من مكافحتها!».
من جهته يوضح مدير عام Prime Consulting Group والرئيس الفخري لنقابة الوسطاء العقاريين مسعد فارس لـ»نداء الوطن» أن «الدوائر العقارية في جبل لبنان تنجز حالياً فقط المعاملات التي كانت موجودة عندها ولا تستقبل طلبات جديدة، وبسبب تراكم هذه المعاملات وكثرتها لم يتمكنوا من فتح الباب امام معاملات جديدة كما كان متوقعاً».
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