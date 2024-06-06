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لبنان

مع بدء موسم السباحة.. إرشادات هامة من الدفاع المدني يجب اتباعها

Lebanon 24
06-06-2024 | 23:56
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مع انطلاق الموسم الصيفي، أورد الدفاع المدني جملة من النصائح المتعلقة بالسلامة العامة خلال ارتياد الشواطئ في لبنان.

وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...).
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كما دعا إلى عدم التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة ١١ والساعة الواحدة بعد الظهر.

وحضّ على احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصاً المياه بكميات كبيرة، ولا سيّما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه.

وشدّد الدفاع المدني على ضرورة مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون وجود مراقب، كما فضّل الإمتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيداً أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات، كما والإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات، كذلك منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.

ولفت إلى أنّه في حال الإصابة بشد عضلي يجب التمدد على الظهر والإسترخاء.

وحذر الدفاع المدني من ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski إذا كان الشخص قد تناول الكحول، أو من دون ارتداء سترة الإنقاذ وبعيداً عن المناطق المخصصة للسباحة.

وفضّل الدفاع المدني عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية، كما وعدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية
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