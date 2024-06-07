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لبنان
جبهة الجنوب.. قنابل مُضيئة وطيران استطلاعيّ فوق القرى الحدودية
Lebanon 24
07-06-2024
|
00:06
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استكمالا لسلسلة اعتداءاته على قرى الجنوب الحدودية، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل، عددا من الغارات الوهمية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، ما تسبّب بأضرارٍ مادية في زجاج نوافذ المنازل.
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كما وأطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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