"الخلاف مستمر مع وزير الدفاع"...قيادة الجيش: ما كُتب قد كُتب ولا ملحق

Advertisement

عاد الى الواجهة مجدداً شد الحبال بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقيادة الجيش بشأن موضوع نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية.وعزت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع الاخير للجنة الدفاع الوطني في ساحة النجمة، الى أن وزير الدفاع عزا عدم توقيعه النتائج الى سببين: الأول عدم رضاه على النتائج ومستوى التلامذة الأكاديمي والبدني ، والثاني هو العدد حيث طالب الوزير قيادة الجيش بفتح ملحق جديد لزيادة عدد التلامذة ليتساوى مع السنوات الماضية.المصدر عينه لفت الى أن قيادة الجيش أرسلت اللوائح لهذا العام وما كتب قد كتب ولن تقوم بأي سابقة ولن تفتح أي ملحق وهي أدرى بعديدها"وختم: "بأن لجنة الدفاع سئمت من هذا النزاع والخلاف من دون جدوى، وهناك نواب من أعضائها لفتوا الى ضرورة تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل هذه الإشكالية ، ولكي لا يكون التلامذة دائماً الضحية في الصراعات السياسية".