"حزب الله" يهدد الطائرات الحربية.. "لم يكشف منظومات جديدة"

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كان لافتا، وبعد ساعات من تحليق وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالنت بطائرة حربية فوق لبنان، قيام "حزب الله" بإطلاق صواريخ بإتجاه طائرات حربية اسرائيلية ما اجبرها على مغادرة الاجواء اللبنانية.وبحسب مصادر معنية فإنه من المستبعد ان يكون "حزب الله" قد استعمل منظومات صواريخ دفاع جوي جديدة لانه لن يخاطر بكشف راداراته ومنصاته الا في حال الحرب الشاملة".وترى المصادر ان انذار الطائرات الحربية الاسرائيلية يحتاج الى صواريخ محمولة على الكتف ربما او منظومات مشابهة للمنطومات التي اسقطت المسيّرات، وعليه فإن استخدام منظومات متطورة لم يحصل بعد".