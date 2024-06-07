أنشطة سياحية مميزة في انتظار زوار صور

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هي واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، وواحدة من أشهر الممالك الفينيقية، هي "صور" التي التقت فيها الحضارات، وأقامت فيها شعوب، وقاومت المحتلّين.يستأثر بحر صور بالحصّة الأكبر من زوّار المدينة، ويتميّز برماله الذهبيّة، وبالخيم المنتشرة على مسافة لا بأس بها، حيث تُقدّم خدمات مختلفة للزائر.والإستخدام الرئيسي لهذه المساحة الشاطئية من قبل عدد كبير من المواطنين، يرتبط بالعائلة والإعتناء بالأطفال. وهي أقرب إلى ممارسات الجلوس في المقهى. فالعائلات تكتفي بالجلوس على الكراسي، حول موائد الطعام والأراكيل.يمنح البحر لمدينة صور طابعاً مختلفاً عن سائر مدن الجنوب وقراه. فهذه الخاصية التي تمتلكها المدينة تجعلها عاملَ جذب للبنانيين وأجانب. وهذا ما تفتقده المناطق الجنوبية الأخرى التي يقتصر الوجود السكاني فيها على أهالي المنطقة الأصليين.بعد التردد والأخذ والردّ بسبب الأوضاع الأمنية القائمة في الجنوب، يشير المسؤول عن احدى الخيم في شط صور الى أن "البلدية أذنت للمستثمرين البدء بتركيب الخيم التي تراعي المشهد البحري، انطلاقاً من حرصها على تفعيل النشاط السياحي في عموم المدينة".وقال "يشكل رواد البحر مصدر دخل أساسي لصندوق البلدية، سواء من خلال رسوم الاستثمار أو موقف السيارات، الذي يتسع لسبعة آلاف سيارة في وقت واحد برسم 100000 ألف ليرة عن كل سيارة".ويضيف: "سنباشر التحضيرات والتجهيزات مثل كلّ سنة، اما الأسعار فستبقى كما كانت عليه العام الماضي، لأن العملة لم تتغير، بالاضافة إلى أن الوضع لا يحتمل أي زيادة في بدل الخدمات".ويقول: "الشاطئ متنفس لكل لبنان وليس لأبناء المدينة فقط الذين ينتظرون هذا الموسم كمصدر لرزقهم، خلال الأشهر الأربعة من السنة".أنشطة سياحية في صورشارع الألوانالسير في هذا الشارع يعطي الانطباع كما لو أنك انتقلت إلى اليونان القديمة لجهة أبواب منازله الخشبية، وحوانيته الصغيرة، وحدائقه المعلقة، وزواريبه الضيقة. ويشكل هذا الحي الممتد من السرايا الحكومي إلى شارع الفنار إرثاً ثقافياً وتاريخياً تمسكت به بلدية صور للحفاظ على هويته وعراقته.مرفأ صورإذا كنت ترغب في نزهة بحرية تطل فيها على خصوصية مدينة صور القديمة، فعليك بمرفئها الذي تصطف مراكب الصيد حول مينائه بالعشرات، وبينها ما يستخدم للقيام بنزهات سياحية على طول الشاطئ.- كورنيش البحريمتد على طول الساحل، وفيه لن تنتهي الرحلة سريعاً، كما تتوقع، فمقاهيه تُغري بالجلوس. ومع النرجيلة عصراً، أو "ترويقة" كنافة بالجبن، ستفتتح نهارك بحلاوة مناظر خلابة، تضاف إلى نكهات القهوة وأصناف الحلوى والطعام الذي تتناوله في مطاعمها.- مقام النبي عمرانيقع في بلدة القليلة، جنوب صور، ويعود بناؤه إلى الحقبة العثمانية، لكنه يتضمن بقايا معمارية تعود إلى فترات أخرى.