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لبنان

في جنيف.. اجتماع لترسیخ العلاقات النقابية اللبنانية الأفريقية

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:43
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بهدف بحث العلاقات المشتركة وتمتينها وتقوية الحضور النقابي العمالي الافريقي والجزائري واللبناني في القضايا المركزية للأمة، اجتمع أمين عام منظمة الوحدة الافريقية ارزقي مزهود، ورئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان علي طاهر ياسين، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمار تاقجوت، واعضاء من وفد الاتحاد الجزائري، على هامش الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
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وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وجوب دعم ومساندة أهالي غزة ورفح والضفة في فلسطين، ورفض ومقاومة كل اشكال التطبيع مع العدو.

وأكد المشاركون على دعمهم للمقاومة بكل اشكال الحضور الى جانبها ومؤازرتها بالانشطة الشعبية والنقابية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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