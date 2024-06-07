بعد توجيه الإنذارات.. جولة لرئيس مصلحة حماية المستهلك في النبطية

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للإطلاع على سير العمل، والتأكد من الأسعار، قام رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية محمد بيطار بجولة في سوق الجملة للخضار والفاكهة "الحسبة" في منطقة النبطية، بعد القيام بجولة في الأسبوع السابق سُطّر خلالها إنذارات خطية.وخلال الجولة، كشف البيطار على انواع ومصادر البضاعة واطلع على الفواتير، كما عقد لقاء مع رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة جهاد دقدوق، ناقشا خلاله شؤون أصحاب محال وبسطات الخضار والفاكهة في المنطقة.ونوه دقدوق "بدور مصلحة حماية الاستهلاك ووزارة الاقتصاد خلال جولاتها على المحال والأماكن الغذائية". (الوكالة الوطنية)