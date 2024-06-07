تراجع إضافي بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة والمازوت 10 آلاف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.620.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.658.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.428.000 ليرة لبنانيةالغاز: 807.000 ليرة لبنانية