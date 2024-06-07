إسرائيل تتطلع إلى حرب في لبنان.. هل هي قادرة على مواجهة تهديد حزب الله؟

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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "منذ أصبح من الواضح أن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سوف يكون غير مسبوق ويستمر لعدة أشهر، كانت المنطقة تدرك تمام الإدراك خطر انتشار الصراع كالنار في الهشيم إلى الحدود اللبنانية. وفي الأيام القليلة الماضية، أصبح هذا الإدراك حقيقة. وتتصاعد حدة الحرب غير المعلنة في الشمال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث يتبادل كل جانب ضربات أقوى ما يجعل منطقة الاستهداف تتسع باستمرار. فقد استهدفت إسرائيل كبار قادة حزب الله في عمق وادي البقاع. ورداً على ذلك، أظهر حزب الله أن قوته الصاروخية تختلف نوعياً عن ترسانة حماس".وبحسب الموقع، "لقد أثبت حزب الله بالفعل قدرته على إطلاق الصواريخ التي تحلق تحت القبة الحديدية الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء، تتزايد الضغوط داخل إسرائيل في ما يتعلق بـ 60 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم في تشرين الأول من منازلهم الواقعة على مسافة ثلاثة أميال من الحدود اللبنانية. وقد ساهمت المعارك عبر الحدود بإنشاء سلسلة من البلدات والمستوطنات المهجورة إلى حد كبير، وهناك خوف متزايد من أن تظل الحدود الشمالية غير صالحة للسكن لسنوات".وتابع الموقع، "قال إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إن على إسرائيل أن تعلن عن موعد خلال الأشهر القليلة المقبلة لعودة المدنيين الإسرائيليين النازحين وتحدي حزب الله لتقليص قصفه أو مواجهة حرب شاملة. وأضاف: "لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا في المنفى في بلدهم. هذا لا يمكن أن يحدث. إنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي أن يدافع عن المدنيين. وهذا ما فشلنا في القيام به في 7 تشرين الأول". وقال هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء: "بعد تدريب جيد للغاية، نحن مستعدون للتحرك نحو هجوم في الشمال. نحن نقترب من لحظة حاسمة"."وبحسب الموقع، "هناك اختلاف في الطريقة التي تنظر بها إسرائيل إلى حماس وحزب الله. يُنظر إلى حماس باعتبارها عدوا داخليا، مع وجود مؤيدين ومجندين محتملين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، في حين يظل حزب الله يشكل تهديدا خارجيا".وتابع الموقع، "رغم كل الرياح القوية التي تؤجج النيران على طول الحدود، هناك مثبطات قوية بنفس القدر، أهمها هو الجيش. إذا فشلت قوة الجيش الإسرائيلي في سحق حماس بعد ثمانية أشهر على أرض مستوية ومغلقة ومحاصرة من كل جانب، فما هو الاحتمال الذي قد يكون أمامها في ظل قوة حزب الله المدججة بالسلاح والمدربة؟ إن حرباً أخرى في لبنان ستستهلك كمية كبيرة من القنابل والصواريخ الموجهة، التي لا تمتلكها إسرائيل حالياً. في 29 آذار، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة "تدعم إسرائيل بالقدرات، إلا أنها لم تحصل على كل ما طلبته، لأن إسرائيل طلبت أسلحة "إما أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تقديمها أو ليست على استعداد لذلك، في الوقت الحالي، على وجه الخصوص".وأضاف الموقع، "ينطبق منطق براون بنفس القدر على فتح جبهة ثانية في لبنان، وهو ما أعلنت أميركا بوضوح وبشكل متكرر أنها لا تريده. لبدء حرب في لبنان، لن يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إذن الرئيس الأميركي جو بايدن فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى قنابله. وعلى أقل تقدير، سيحتاج نتنياهو إلى تأمين نوع من وقف إطلاق النار المؤقت في غزة لفتح جبهة ثانية في لبنان. ولكن هنا تأتي العقبة الرئيسية الثالثة: فبينما قد يكون لدى إسرائيل رئيس وزراء مستعد لإطلاق النار ويحتاج إلى الحرب من أجل بقائه السياسي، فإن لديها أيضاً شعباً سئم الحرب. لنكن واضحين، هذا ليس لأسباب أخلاقية. فبعد مرور ثمانية أشهر على الحرب، لا يزال هناك دعم واسع النطاق لمواصلة الحرب في غزة، والتي تهدف إلى تفكيك حماس. ومع ذلك، بدأ إرهاق الحرب في الظهور".وبحسب الموقع، "إن الحرب في لبنان لن تكون بالأمر السهل، وعواقبها سوف تكون محسوسة في إسرائيل بدرجة أعظم كثيراً من الحرب في غزة. يتمتع حزب الله بالقدرة على ضرب محطات الطاقة في كل أنحاء إسرائيل، وإغلاق مطار بن غوريون، وربما حتى ضرب مقر الجيش الإسرائيلي في وسط تل أبيب. ومن شأن مثل هذه الحرب أن تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الهش بالفعل. وفي حين استغرق التعافي بعد 7 تشرين الأول بضعة أشهر فقط، فإن الحرب التي ترسل الجميع من حيفا إلى تل أبيب إلى الملاجئ سيكون لها تأثير مختلف إلى حد كبير".وتابع الموقع، "من خلال طرح عرض ثان لوقف إطلاق النار على حماس وتقديمه على أنه عرض إسرائيلي، كشف بايدن أكاذيب نتنياهو بطريقة واضحة ووحشية للغاية. علاوة على ذلك، فإن قضية تجنب الحريديم، اليهود المتشددين، للخدمة العسكرية، والتي طال أمدها، وصلت إلى ذروتها. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة العليا قريبًا بأنه يجب على الحريديم إما أن يكونوا متاحين للخدمة العسكرية أو يجب على الحكومة التوقف عن تمويل الطلاب في المدارس الدينية الخاصة بهم. وبما أن الائتلاف الحالي يعتمد على أصوات حزبين يمثلان الحريديم، فإن مثل هذا الحكم قد يؤدي على الأرجح إلى سقوط الحكومة".