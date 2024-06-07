حمية التقى نظيره الروسي في بطرسبورغ.. بحثٌ في سبل التعاون وتطوير العلاقات

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استقبل وزير النقل الروسي وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في سانت بطرسبورغ، خلال زيارة الأخير الى روسيا، حيث عرض معه التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما في قطاعات المرافئ والنقل.وأكد حمية خلال الاجتماع أن "لبنان يتمتع بموقع جغرافي متميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وهو يمتلك عددا من المرافئ الحيوية، ذات مواصفات فنية عالية، بحيث تمكنها من أن تكون محطة ووجهة لكبريات السفن التجارية في العالم".ولفت حمية إلى أن "لبنان بموقعه المشار إليه، وبمرافئه الموجودة وتلك المخطط لإنشائها وطنيا أيضا، يكسبه مزايا تفاضلية بالنسبة لكوريدور التجارة العالمية بين الشرق والغرب، بما يعود بالفائدة الاقتصادية على دولهما على حد سواء".وتطرق إلى "أهمية توسيع الاستثمارات الروسية في قطاع النقل السككي في المنطقة، ومنها لبنان".بدوره ابدى سافيليف اهتماما لافتا بالشروحات التي استعرضها حمية، ولاسيما لناحية "أهمية موقع لبنان بالنسبة لكوريدورات النقل العالمية"، مؤكدا أن "روسيا مهتمة بمواصلة البحث والتعاون مع لبنان في ما خص قطاع النقل". (الوكالة الوطنية للإعلام)