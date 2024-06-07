دار الفتوى هنّأت بحلول الأضحى.. ودريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج

يُغادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى المملكة العربية السعودية صباح غد السبت، لأداء مناسك الحج.

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وكانت قد أعلنت دار الفتوى أن "يوم الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت الخامس عشر من شهر حزيران الجاري، وعليه فإن يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1445هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 16 من شهر حزيران لعام 2024م".وهنّأت دار الفتوى حجاج بيت الله الحرام، متمنية لهم "حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا".وكلّف دريان الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة والحادية عشر دقيقة صباح يوم الأحد 16 حزيران الجاري في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت. (الوكالة الوطنية للإعلام)