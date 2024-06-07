أرقام صادمة لولادات النازحين: 9 سوريين مقابل لبناني بقاعًا ..الشوف في المرتبة الثانية..ماذا عن كسروان وبشري

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تتشعّب مخاطر النزوح السوري المليوني في لبنان، لعلّ أكثرها خطورة على المديين المتوسط والبعيد، يكمن في ولادات النازحين السوريين ومعدلاتها المتصاعدة إلى مستويات صادمة، بحيث باتت تتجاوز ولادات اللبنانيين الآخذة في التناقص إلى حدودها الدنيا، احتل معها لبنان قائمة الدول الأكثر تناقصًا في نسبة النمو السكاني.للدلالة على حجم الانقلاب الديمغرافي القادم في السنوات القليلة المقبلة، تكفي الإشارة إلى رقم، زودنا به رئيس مركز السكان والتنمية الدكتور علي فاعور، مفاده أنّ من بين كلّ عشرة أطفال يولدون في البقاع الغربي، هناك تسعة أطفال سوريين، وطفل لبناني واحد. بحسب البيانات المتوفّرة، يؤكّد فاعور أنّ ولادات السوريين تتفوّق على ولادات اللبنانيين في تسعة أقضية، وتتفاوت بين المناطق "بلغ أعلاها في منطقة البقاع الغربي 91 % من مجموع الولادات في القضاء لغير اللبنانيين، معظمهم من النازحين السوريين. الولادات المسجّلة في مستشفيات البقاع الغربي عام 2018، تظهر ولادة 3838 طفلًا غير لبناني، غالبيتهم من النازحين السوريين، مقابل 379 طفلًا لبنانيًا. تليها في قضاء الشوف 81.7%، ثم في المنية الضنية 73.1%، صيدا 66.3%، زحلة 61.6 %، كسروان 54.8%، بشري 53.8%، عالية 53.3%، راشيا 52.2%. أمّا في بقيّة الاقضية، فهي توازي عدد اللبنانيين، في أقضية بعلبك، بنت جبيل، الهرمل ومرجعيون. تخلص الدراسة إلى تأكيد ارتفاع الولادات لدى غير اللبنانيين، لتوازي 45.8% كمتوسط عام بالمقارنة مع ولادات اللبنانيين، التي سجّلت 96,759 طفلًا عام 2011، ثم تراجع المعدل ليبلغ 66,866 طفلًا عام 2023، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 31 % خلال عشر سنوات، مستندًا في دراسته إلى بيانات وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال الشخصية 2023. التراجع الكبير في عدد الولادات بنسبة 28.06%، يقابله زيادة في أعداد الوفيات (+2.68 %)، للفترة بين 2009-2023. كما تظهر الأرقام تراجعًا كبيرًافي عدد معاملات الزواج (- 15.8 %)، وبالمقابل عدد معاملات الطلاق (8.541)، وصلت إلى مستوى 28 % من مجمل عقود الزواج عام 2023.فاعور الذي يجري دراسة كاملة، سينشرها في كتابه الذي سيصدر في الأسابيع المقبلة بعنوان "أزمة النزوح السوري في لبنان" خصّ موقعنا بهذه المعطيات والأرقام، لافتًا إلى معضلة موازية إلى جانب ارتفاع معدلات الولادات لدى النازحين، تكمن في عدم تسجيل هذه الولادات، مع ما يعنيه ذلك من تصنيف عدم المسجلين في قائمة المكتومي القيد، مما يشكّل مدخلًا لمنحهم الجنسية اللبنانية، وهذا ما دفع الحكومة الى تسهيل معاملات تسجيلهم، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يحق لهم دخول بلدهم الأم أي سوريا، لأنّهم غير مسجلين في قوائمها. معظم الاطفال المولودين في لبنان لديهم الحد الأدنى من وثائق الولادة، و 98% لديهم افادة طبيب أو قابلة قانونية". يؤكّد فاعور أنّ 64% من الأطفال حديثي الولادة من اللاجئين السوريين، من دون تسجيل كامل "36% من الولادات فقط، لديهم وثائق مسجّلة لدى دائرة الأجانب في وزارة الداخلية عام 2022، مقابل 28 % عام 2020، و 30% عام 2019، و15% عام 2018".الارتفاع الكبير في ولادات السوريين في مخيمات النزوح في لبنان، مردّه إلى الأموال التي يتقاضها النازح السوري عن كل ولد، فضلًا عن الرعايا الصحية المؤمّنة من الهيئات الأمميّة "قد أبلغ أكثر من 80 % عن الوصول إلى الرعاية في المستشفى التي يحتاجون اليها، وتمّت معظم الولادات في المستشفيات بنسبة %93 عام 2021، والباقي حدثت في المنزل أو في مراكز الرعايا الصحية" وفق الدكتور فاعور.يواجه المجتمع السكاني في لبنان معضلة الهرم العمري المقلوب، مع التزايد الكبير في عدد المهاجرين من الفئات الشابة، وقد سجّل العام 2023 إرتفاعًا في عدد المهاجرين. وفق "أرقام الدوليّة للمعلومات" هاجر في العام 2022، 59 ألفًا و269 لبنانيًا، ليرتفع العدد عام 2023 إلى 175 ألفًا و500 مهاجرٍ لبناني، ويبلغ مجموع عدد المهاجرين بين عامي 2012 و2023، 621 ألفًا و550 لبنانيًا. أكثر من 80% من المهاجرين من الفئات الشابة، يتراوح معدّل أعمارهم بين 20 و44 عامًا، وفق ما أكّد فاعور لموقعنا، مما يؤشّر إلى أنّ المجتمع اللبناني المقيم يتجه شيئًا فشيئًا إلى أن يصبح مجتمعًا هرمًا بنسبة 70% من سكانه في السنوات القليلة المقبلة. كما أنّ معظم المهاجرين اللبنانيين من حملة الشهادات والكفاءات العالية. بلغة الأرقام يفلت فاعور إلى أنّ لبنان سجّل عام 2023 أعلى مستوى في "مرحلة الشيخوخة" بنسبة 14% من كبار السن من مجموع السكان بحسب محدّدات الأمم المتحدة، في حين سجّل نسبة 5% من كبار السن عام 1970، ليرتفع المعدّل إلى 7% عام 1996، ثم إلى أعلى نسبة العام الماضي 2023 أي 14%. وبذلك يكون لبنان أول دولة عربية أكملت مرحلة التحوّل الديموغرافي، من حيث أعلى نسبة في الشيخوخة السريعة لسكانه.بالمقابل 70% من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، هم من فئة الشباب.تحتل سوريا المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأعلى معدّل نمو سكاني في العالم بنسبة 6.5%، رغم الظروف الاقتصادية وتبعات الحرب. أمّا لبنان فسجّل تراجعًا سريعًا في معدّلات النمو السكاني، واحتل المركز الأول في العالم من حيث تناقص عدد السكان، بنسبة 2,68 % عام 2023، بحسب توقعات شعبة السكان في الامم المتحدة، دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.وفق احصاءات الامم المتحدة، ستطرأ تغييرات كبيرة في عدد من دول العالم،عام 2050، ولبنان من ضمنها، لكن فاعور يرى أنّه من اليوم وحتى العام 2035 سوف يتغيّر وجه لبنان، في حال بقاء الأمور على ما هي عليه، لجهة مليونيّة النزوح وتناقص نموّه السكاني.