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لبنان

فيليب سالم... من قرية صغيرة في لبنان إلى العالمية في الابحاث السرطانية

Lebanon 24
07-06-2024 | 02:41
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عقد في 30 أيار 2024، المؤتمر السنوي للسرطان لجمعية السرطان الأميركية لطب الأورام السريرية (ASCO) الذي ينظّم في شيكاغو في مركز مؤتمرات ماكورميك. 
وفي هذه المناسبة، نشرت ASCO Post عددًا خاصًا تم توزيعه على 50,000 طبيب حضروا الاجتماع وكان لافتاً على غلاف هذا العدد، اختيار اللبناني فيليب سالم من بين 10 أطباء رائدين في معالجة السرطان والأبحاث في هذا المجال. 
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هذا وكتبت عنه المجلّة التالي: "من بلدة صغيرة في لبنان (بطرّام، الكوره)، تبع طبيب شاب شغفه ووصل إلى العالمية في أبحاث السرطان". 
 
وسيذهب البرفسور سالم إلى اليابان في آب 2024 لحضور اجتماع ASCO Breakthrough لتقديم آخر أبحاثه هناك، والذي يعتبر اختراقًا كبيراً في جدار علاج السرطان.
 
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