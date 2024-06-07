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لبنان

حول مبادرة قطر.. هذا ما قاله حاصباني

Lebanon 24
07-06-2024 | 02:51
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لفت النائب غسان حاصباني إلى أن "المبادرة القطرية المرتقبة كما مبادرة اللقاء الديموقراطي الرئاسية، تأتيان في إطار المساعي المستمرة لمحاولة تذليل العقد والتقدم نحو إتمام الاستحقاق"، مستبعداً أن "تتضمن مبادرة قطر اتفاق دوحة جديدًا او تعديلًا في دستور الطائف".
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وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أشار الى "أن التفاعل في الملف يتمحور حول المرشح الثالث، من دون طرح أي اسم حتى الان".  

وجدّد تأكيد "رفض القوات الحوار الرسمي لأنه يخرق الدستور ويخلق اعراف وسوابق جديدة وان كان ذلك موقتاً"، مؤكداً أن "القوات مع التشاور بين دورات جلسة انتخابية مفتوحة في مجلس النواب ليبقى ذلك ضمن إطار الدستور".
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