صليبا: المبادرات الرئاسية "مضيعة للوقت"

معتبرةً أن المبادرات "مضيعة للوقت"، قالت النائبة نجاة صليبا ان "الملف الرئاسي لن يصل الى خواتيمه قبل الوفاق الخارجي، لان البعض يتنظر الظروف الإقليمية التي تتناسب مع مصالح حزبه".



ودعت صليبا عبر "صوت كل لبنان" إلى تطبيق الدستور والذهاب الى مجلس النواب والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

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