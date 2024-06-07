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لبنان

أقدموا على سلب "فان" من مواطن.. وشعبة المعلومات توقف أحد أفراد العصابة

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:25
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اعلنت المديريّـة العامّة لقــوى الأمن الـدّاخلي أنه بتاريخ 5-4-2024، إدعى المواطن ع ، ق ، م (من مواليد عام ١٩٩٥) أنّ مجهولين سلبوه، بقوّة السّلاح، آليّة "فان" لون أبيض في بلدة القبيّات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلين، وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتحّريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:
- م. د. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
بتاريخ 24-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه، بكمينٍ محكم في بلدة القبيّات. 
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما قام بالدّلالة على مكان وجود "الفان المسلوب"، فتوجّهت إحدى دوريّات الشّعبة وضبطته.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع و"الفان المضبوط" المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.
 
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