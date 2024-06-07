لقاءات وجولات لوزير الصناعة في بروكسل لدعم الصناعة اللبنانية

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عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في المفوضية الاوروبية في بروكسيل، حيث استعرض حاجات القطاع الصناعي اللبناني، وأهمية استمرار الاتحاد الاوروبي في دعم هذا القطاع مع المدير العام للمديرية العامة للجوار الاوروبي غرت كوبمن.وتم التوافق على "تنظيم عدد من النشاطات لتعريف الصناعيين بالتشريعات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي في المجال البيئي".وأكد بوشكيان أن لقاءاته في بروكسيل "إيجابية"، وانه لمس "تفهماً من الجانب الاوروبي، وتقديراً متبادلاً للعلاقات الوثيقة بين لبنان ودول الاتحاد".