عن تسعيرة ربطة الخبر وأوضاع العمال.. هذا ما طالب به رئيس نقابة المخابز في بيروت

تساءل رئيس نقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي عن سبب عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة.



وقال:"مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران، أصدر مذكرة بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل. وكذلك إيداع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المعلومات عن المخالفات".

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أضاف:" لقد شكل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لجنة لدراسة كلفة وصناعة الخبز اللبناني، واتفق المجتمعون على تطبيق ما ورد في قانون العمل 8 ساعات عمل يوميا على أن يستحق العامل يوم عطلة أسبوعية بالإتفاق مع صاحب العمل مدفوعة الأجر. ويحدد الأجر الشهري للعامل 350$ دولار أميركي على 8 ساعات عمل و 250.000 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل فعلي" .



وسأل:"لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي".



ودعا الى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية "

وتمنى من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".